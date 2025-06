Taux de change : la Corée du Sud toujours dans le viseur des Etats-Unis

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud est maintenue sur la liste américaine des « partenaires commerciaux qui méritent une surveillance pour leurs pratiques monétaires ». Une décision annoncée par le Trésor américain dans son nouveau rapport sur les devises, remis hier au Congrès. Le pays du Matin clair figurait sur la liste depuis avril 2016 avant d’en avoir été retiré en novembre 2023. Mais, il y a fait son retour un an plus tard.Les Etats-Unis font le point, deux fois par an, sur les politiques macroéconomiques et monétaires de leurs 20 principaux partenaires commerciaux, en vertu de la loi sur la facilitation du commerce, établie en 2015. Ces pays sont placés sous surveillance s’ils satisfont deux des trois critères permettant d'identifier s'ils mènent une guerre des changes. Des critères qui sont un surplus commercial d'au moins 15 milliards de dollars avec les USA et un excédent courant supérieur à 3 % du PIB. A cela s’ajoutent des achats nets de devises étrangères dépassant 2 % du PIB pendant au moins huit mois de l’année.Séoul en remplit les deux premiers. En effet, l’an dernier, son excédent courant représentait 5,3 % du PIB, contre 1,8 % en 2023. Et son surplus commercial avec Washington a quant à lui totalisé 55 milliards de dollars, soit 41 milliards de plus que l’année précédente.