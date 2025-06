Jardin de la gratitude : le maire de Séoul annonce l’achèvement de la conception de base

Photo : YONHAP News

Oh Se-hoon a annoncé ce matin que la conception de base du « Jardin de la gratitude », qui sera aménagé sur la place de Gwanghwamun, était désormais achevée. Il s’agit d’un espace symbolique exprimant la reconnaissance et le respect envers les pays ayant participé à la guerre de Corée.A l'occasion de la Journée commémorative des anciens combattants, le maire de la capitale a publié un message sur Facebook dans lequel il rend hommage aux sacrifices nobles de ceux qui ont défendu la Corée du Sud. Il a également présenté ce jardin comme un lieu de commémoration, où se croiseront les sacrifices du passé, la gratitude du présent et l’amitié de l’avenir.Prévu pour être achevé au printemps prochain, ce jardin comprendra en surface 22 sculptures, dénommées « Lumières de la gratitude 22 », réalisées à partir de pierres extraites dans les 22 nations ayant participé à la guerre. En sous-sol, un espace symbolique permettra de communiquer en temps réel avec des citoyens de ces pays et de découvrir leur quotidien à travers des vidéos et des images.