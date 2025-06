Le projet de délégation de la gestion de l’hôpital municipal de Seongnam pourrait être remis en question

Photo : YONHAP News

Avec l’arrivée du nouveau gouvernement, l’avenir du projet de délégation de la gestion de l’hôpital municipal à un hôpital universitaire, activement poursuivi par la ville de Seongnam dans la province de Gyeonggi, suscite l’attention.En effet, dans le cadre de sa campagne électorale, le nouveau président avait annoncé une politique de renforcement des soins de santé publics. Par conséquent, des observateurs estiment que l’idée de déléguer la gestion d’un hôpital public au secteur privé pourrait avoir du mal à trouver son élan. De plus, par le passé, quand il était avocat, puis maire de Seongnam, Lee Jae-myung s’était profondément engagé pour la création de cet établissement de santé municipal.Des associations citoyennes s’opposent également au projet, craignant une destruction des soins publics et une marchandisation des services médicaux. Cependant, la ville affirme que la délégation de gestion est une mesure visant à renforcer les soins publics, et envisage de la poursuivre sans interruption.Pour rappel, la ville avait élaboré un projet de délégation de gestion de l’hôpital en question afin de résoudre ses problèmes opérationnels, et l’avait soumis en novembre 2023 au ministère de la Santé et des Affaires sociales pour demander son approbation. Cependant, ce dernier n’a pas rendu de décision jusqu’à maintenant pour des raisons liées aux critères d’approbation et au manque de consultations approfondies entre les ministères, entre autres.