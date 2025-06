Nouvel envoi de tracts anti-Pyongyang vers le Nord

Photo : YONHAP News

L’association des familles des victimes d'enlèvement par la Corée du Nord a récemment largué de nouveau des tracts anti-Pyongyang de l'autre côté de la frontière. Elle a annoncé aujourd’hui avoir lancé, ce lundi, quatre ballons géants de latex, depuis un lieu situé à Paju, à 60 kilomètres au nord de Séoul. Il s’agit de son troisième envoi de l’année, après avril et mai.Les aérostats contenaient les informations sur les visages de sept citoyens kidnappés et sur les circonstances de leur enlèvement, ainsi que les demandes de vérification de leur sort et de leur rapatriement.L’association maintient à moins de deux kilogrammes le poids des ballons utilisés et des tracts de propagande qu’ils transportent, afin d’éviter une éventuelle violation de la loi sur la sécurité de l’aviation. La législation stipule qu’une sanction pénale peut être infligée, si le poids est supérieur à 2 kg.