Mondial 2026 : la Corée du Sud se qualifie en phase finale pour la 11e fois consécutive

Photo : YONHAP News

L’équipe nationale de football de Corée du Sud a battu l’Irak 2-0 lors du 3e tour des éliminatoires asiatiques pour la Coupe du Monde 2026. Elle a ainsi assuré sa qualification pour la phase finale, qui aura lieu aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. C’est la 11e fois consécutive et la 12e au total qu’elle atteint ce stade.Cette nuit, heure coréenne, lors du 9e match du groupe B, tenu au stade international de Bassorah en Irak, Kim Jin-gyu et Oh Hyeon-gyu ont marqué en seconde période. Grâce à cette victoire, le pays du Matin clair compte désormais cinq victoires et quatre matches nuls, totalisant 19 points. Ce qui lui garantit au minimum la deuxième place du groupe, quelle que soit le résultat de la prochaine rencontre, synonyme donc de qualification au Mondial.L’équipe nationale, dirigée par l’entraîneur Hong Myung-bo, rentre au pays aujourd’hui. Elle jouera son 10e et dernier match le 10 juin au stade de la Coupe du Monde de Séoul contre le Koweït. Si elle obtient au moins un match nul, elle terminera première de sa poule.