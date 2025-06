Météo : fortes chaleurs pour cette fin de semaine

Photo : YONHAP News

La première semaine de juin va se terminer avec de fortes chaleurs. En effet, le mercure va grimper davantage aujourd’hui et atteindre les 30°C, voire plus, dans plusieurs villes du pays.Ce vendredi, le ciel est toujours dégagé sur la moitié nord. Le sud, quant à lui, verra, dans l’après-midi, l’arrivée de quelques nuages. Ce beau temps s’accompagne de températures en hausse par rapport à la veille. Séoul, Daegu, Gwangju ou encore Daejeon flirtent avec les 30°C, tandis que Gangneung sera la ville la plus chaude de la journée avec 32°C.Ce week-end, les conditions météorologiques seront quasiment identiques à aujourd’hui. Concernant le mercure, plusieurs régions franchiront la barre des 30°C, notamment dans le centre et le sud-ouest. L’état du ciel sera, en revanche, un peu moins stable avec des perturbations prévues de samedi après-midi jusqu’à dimanche matin. A part ça, le temps sera très agréable, parfait pour les sorties entre amis, amoureux ou en famille.