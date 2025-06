« Hyeonchungil » : Lee Jae-myung préconise d’honorer le sacrifice pour la nation

Photo : YONHAP News

Le nouveau président de la République a déclaré aujourd’hui que la Corée du Sud doit « devenir un Etat qui glorifie en toute priorité le sacrifice et le dévouement pour la nation et pour la communauté ». Et que « la reconnaissance et la récompense des anciens combattants sont les moindres honneurs qui leur sont accordés, la responsabilité et le devoir de l’Etat ». Sans oublier de souligner la nécessité d’une réparation spéciale à un sacrifice spécial.Lee Jae-myung a fait cette déclaration, au cours de la cérémonie marquant la 70e journée commémorative de ceux qui sont tombés au champ d’honneur, ou « Hyeonchungil » en coréen. C’est la première fois qu’il y était présent en tant que chef de l’Etat.Le dirigeant s’est d’emblée engagé à apporter des soutiens plus importants à ceux qui ont rendu de grands services à la patrie, ainsi qu’à leurs familles, et à mettre en place un système parfait de soins médicaux pour eux.Le président Lee a par ailleurs promis d’améliorer les conditions de travail des soldats, des sapeurs-pompiers et des policiers, et de mieux les protéger.Le successeur démocrate de Yoon Suk Yeol a en même temps affiché sa détermination à bâtir une Corée du Sud pacifique et sûre, sans avoir à s’inquiéter de la guerre.