Les deux camps politiques rendent hommage aux héros nationaux

Photo : YONHAP News

Les dirigeants des partis au pouvoir et de l'opposition ont assisté ensemble à la 70e Journée commémorative au Cimetière national, rendant hommage aux âmes des défenseurs de la nation.Le Minjoo, la formation présidentielle, a promis de ne ménager aucun effort pour exprimer respect et considération à tous ceux qui se sont dévoués pour le pays.Le Parti du Pouvoir du peuple (PPP), la première force de l’opposition, a également déclaré vouloir bâtir une société où les personnes qui se sont sacrifiées pour la patrie soient davantage honorées et reconnues comme il se doit.À présent, les deux camps entament le processus d’élection de leur prochain chef parlementaire, dans la foulée de l’élection présidentielle.Au sein du Minjoo, les candidatures sont ouvertes jusqu’au 6 juin. À ce jour, la députée Seo Young-kyo et le député Kim Byung-ki ont officiellement déclaré leur intention de se présenter. Le parti prévoit d’élire son futur chef parlementaire le 13 juin à l’issue d’un vote en ligne des membres et d’un vote des élus.Depuis sa défaite à la présidentielle, le PPP connaît, pour sa part, de vives tensions internes. Il s’est fixé pour objectif d’élire son nouveau chef parlementaire le 16 juin et a entamé les préparatifs, notamment en mettant en place une commission électorale. Alors que le député Kweon Seong-dong a démissionné hier de son poste de chef parlementaire, les querelles internes sur la question des responsabilités dans la défaite électorale continuent de secouer la formation.