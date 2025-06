Photo : YONHAP News

La hausse des températures se poursuit pour les sud-Coréens en ce deuxième lundi de juin. La barre des 30°C sera atteinte en cours de journée à plusieurs endroits. Ce matin, il fait 21°C à Séoul, Daejeon, Jeonju et Gwangju, 20°C à Busan ainsi que 22°C à Daegu. Cet après-midi, il est attendu 30°C dans la capitale, 31°C à Daejeon, Jeonju, Gwangju et Daegu ainsi que 26°C à Busan.Du côté du ciel, quelques nuages persistent sur la moitié ouest du pays ce matin. Ils se disperseront en cours de journée pour laisser place au soleil qui brillera alors sur tout le territoire. En raison des températures élevées, des averses inattendues pourraient frapper le Chuncheong du Nord et le Gyeongsang du Nord en fin d’après-midi.