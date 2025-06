Premier contact téléphonique entre Lee Jae-myung et Donald Trump

Photo : KBS News

Le nouveau président sud-coréen et son homologue américain se sont entretenus vendredi dernier par téléphone durant une vingtaine de minutes. Il s'agit de leur premier contact depuis l’arrivée au pouvoir du premier.D’après Kang Yu-jung, porte-parole de la présidence sud-coréenne, Donald Trump a félicité Lee Jae-myung pour sa victoire lors des élections. De son côté, ce dernier a réaffirmé l'importance de l'alliance bilatérale, un pilier de la diplomatie sud-coréenne, et de s'engager ensemble à coopérer davantage pour la renforcer.Toujours selon Kang, les deux dirigeants sont convenus d'encourager les consultations bilatérales sur les droits de douane américains, dans le but d'aboutir à des résultats tangibles et à un accord mutuellement satisfaisant. De plus, le locataire de la Maison Blanche a également invité le chef de l'Etat sud-coréen à se rendre aux Etats-Unis, qui lui a répondu espérer la multiplication des rencontres.Cette conversation téléphonique entre les numéros un des deux alliés a eu lieu le troisième jour de la prise de fonction de Lee. Pour ses prédécesseurs, elles étaient survenues les deux premiers jours après leur investiture.