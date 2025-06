Lee Jae-myung nomme ses principaux conseillers

Photo : KBS News

Le président sud-coréen Lee Jae-myung a nommé Woo Sang-ho, ancien député du Minjoo, au poste de conseiller aux affaires politiques, et Lee Gyu-yeon, ancien dirigeant de la chaine câblée JTBC, au poste de conseiller de la communication et des relations publiques. Oh Gwang-su, ancien procureur, a été nommé conseiller aux affaires civiles.Ces nominations ont été rendues publiques hier par Kang Hoon-sik, secrétaire général du cabinet présidentiel. Il a expliqué que Woo, élu quatre fois à l’Assemblée et ancien chef des députés du parti de centre-gauche, « pourrait jouer un rôle de médiateur entre les différentes formations et dans l’unification du peuple » grâce à sa riche expérience parlementaire.Le chef du cabinet présidentiel a décrit la nomination de Lee Gyu-yeon comme le meilleur choix pour communiquer les politiques de réformes que le nouveau gouvernement souhaite mettre en œuvre. L’ancien journaliste a été plusieurs fois primé pour ses reportages lorsqu'il officiait au quotidien JoongAng Ilbo.Enfin, concernant le nouveau conseiller aux affaires civiles, Kang a expliqué que grâce à sa longue carrière au Parquet, Oh pourra soutenir le projet de réforme du ministère public, promis par le nouveau chef de l'Etat. Face aux inquiétudes suscitées par la nomination d'un procureur à cette fonction, le responsable gouvernemental a répondu que la réforme juridique devait se faire par la loi et non pas par un individu. Avant d'ajouter que Oh avait affirmé sa ferme volonté de réformer le Parquet.