Droits de douane américains : Séoul demande des mesures favorables sur les minerais critiques

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a demandé aux Etats-Unis d'appliquer des droits de douane favorables sur les minerais critiques et leurs produits dérivés « made in Korea ». Le gouvernement sud-coréen a indiqué que les éventuelles restrictions des importations de ces produits risquent d'affecter ses entreprises de batteries implantées localement et, par conséquent, l'industrie américaine.Le ministère sud-coréen de l'Industrie, du Commerce et de l'Energie a ainsi envoyé, le 14 mai, une lettre de proposition en ce sens au département du Commerce américain qui mène des enquêtes pour décider, au nom de la sécurité nationale, de la nécessité des mesures tarifaires sur les minerais critiques et leurs produits dérivés.Dans cette missive, Séoul souligne être toujours un grand défenseur du commerce équitable ainsi qu'un allié partageant des valeurs similaires à celles de Washington. Avant de demander une étude équitable et un traitement à la hauteur de la contribution sud-coréenne à l'industrie américaine.Les USA souhaitent réduire leur forte dépendance d’un pays particulier dans ce secteur. Toutefois, ils ne sont pas encore dotés des capacités suffisantes pour s'auto-approvisionner. Le pays du Matin clair a ainsi souligné que la coopération bilatérale s'imposerait, surtout jusqu’à ce que l'industrie américaine soit auto-suffisante.L'Association des industriels de batteries de Corée (KOBIA) tout comme l'Alliance pour l'innovation automobile d'Amérique (AAI) ont demandé elles aussi l'exemption d'éventuel droits de douane sur les minerais critiques importés, sinon un délai de grâce de cinq ans, accompagné de mesures incitatives destinés au secteur américain.