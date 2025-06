Quatre entreprises sud-coréennes sur dix ont adopté l’IA

Photo : YONHAP News

En Corée du Sud, quatre entreprises sur dix ont déjà intégré l’intelligence artificielle (IA) dans leurs activités. C’est ce que révèle une enquête menée par le ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Energie, en collaboration avec E-Consumer, une organisation des consommateurs dans le secteur énergétique. Selon ce rapport, 37,1 % des 685 entreprises interrogées utilisent actuellement l’IA dans leurs opérations.Parmi les domaines les plus concernés, la recherche et le développement (R&D) arrive en tête. L’IA est également mobilisée pour l'optimisation des processus, le service client et la prévision du marché.Globalement, les retombées sont jugées positives. 33,6 % des entreprises concernées ont constaté une amélioration de la productivité, 26 % une réduction des coûts opérationnels, et 22,1 % une prise de décision plus rapide et plus précise.Cependant, le déploiement de ces technologies n’a pas été sans difficulté. Le principal frein identifié reste le manque de personnel qualifié. Des données internes limitées, le coût élevé des investissements initiaux, ainsi que l’absence d’infrastructures et de technologies adaptées ont aussi été mentionnés parmi les obstacles à surmonter.