Sondage : six sud-Coréens sur dix ont confiance en Lee Jae-myung

Photo : YONHAP News

Selon un sondage rendu public aujourd'hui, 58,2 % des sud-Coréens ont estimé que Lee Jae-myung pourrait réussir à la tête de l'Etat. Ils sont 35,5 % à annoncer le contraire et 6,3 % à déclarer ne pas pouvoir trancher.Le chiffre des réponses positives envers Lee est inférieur à celui enregistré pour certains de ses prédécesseurs. Après l'élection de Moon Jae-in, il était de 74,8 % tandis que pour les dirigeants conservateurs Lee Myung-bak et Park Geun-hye, il était respectivement de 79,3 %, et 64,4 %. Yoon Suk Yeol, récemment destitué, affichait 52,7 %.Par région, le plus grand nombre de réponses favorables a été obtenu dans la ville de Gwangju et les provinces de Jeolla, les fiefs progressistes, avec 85,3 %. Elles étaient moindres dans la ville de Daegu ainsi que les provinces de Gyeongsang, connu comme des bastions conservateurs, avec 39,6 %. Dans la capitale et ses environs, un peu moins de 60 % des sondés ont répondu être optimistes à propos de la nouvelle administration.Par tranche d'âge, les quarantenaires et les cinquantenaires ont manifesté la plus grande confiance vis-à-vis du nouveau président avec plus de 70 %. En revanche, parmi les sexagénaires et ceux dans la vingtaine, ils étaient respectivement 48,9 et 41,3 % à avoir confiance en luiSur les tâches à accomplir, l'économie arrive en tête avec 41,5 %, suivie par la réforme juridique (20,4 %), la cohésion sociale (12,8 %), la rénovation politique (8,3 %) et la hausse de la natalité (4,6 %).Par ailleurs, 48 % des interrogés ont soutenu le Minjoo, le parti présidentiel et la majorité parlementaire, soit 1,2 point de plus par rapport au dernier sondage. Le Parti du pouvoir du peuple (PPP), l'ancienne formation au pouvoir, a reculé pour s'établir à 34, 8 %.Le sondage a été réalisé par Realmeter pour le quotidien Energy Economy News les 4 et 5 juin derniers auprès de 1 021 adultes, avec une marge d'erreur de plus ou moins 3,1 points et un niveau de confiance de 95 %.