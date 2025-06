Création de postes de conseillers à la croissance économique et à l’IA

Photo : YONHAP News

Le président de la République, Lee Jae-myung, a annoncé vendredi dernier une réorganisation de son cabinet, marquée par la création de nouveaux postes dédiés à la croissance économique et à l’intelligence artificielle (IA).Lors d'une conférence de presse, le secrétaire général du bureau présidentiel a précisé que cette restructuration reposait sur trois principes : la responsabilité, l’avenir et la compétence. L’objectif est de recentrer l’action du gouvernement sur l’amélioration du quotidien des citoyens, l’unité nationale et la croissance future.Le poste de « conseiller économique » a ainsi été renommé « conseiller à la croissance économique », et confié au professeur Ha Jun-kyung de l’université Hanyang. Par ailleurs, un nouveau bureau, intitulé bureau de la planification de l’avenir de l’IA, est créé pour mener à bien le projet national visant à faire de la Corée du Sud l’une des trois grandes puissances mondiales dans ce domaine. Il sera chargé de développer l’industrie de l’IA, mais aussi de traiter des questions liées aux technologies avancées, aux défis démographiques et aux crises climatiques.Le professeur Ryu Deok-hyeon, de l’université Chung-Ang, a été nommé au poste fraîchement créé de conseiller à la planification financière. Il sera chargé d’élaborer les stratégies budgétaires nécessaires à la mise en œuvre des grandes priorités gouvernementales. L’idée est de garantir que la philosophie politique du chef de l’Etat soit concrètement appliquée sur le terrain. Ce changement pourrait renforcer le rôle du bureau présidentiel dans la préparation et l’exécution du budget, et ainsi donner un nouvel élan à la politique budgétaire expansionniste de l’exécutif.