PSS : la nouvelle présidence entame le renouvellement du personnel

Photo : YONHAP News

Cinq cadres du Service de la sécurité présidentielle (PSS) ont été suspendus de leurs fonctions aujourd'hui. Ils sont suspectés d'avoir empêché les enquêtes sur la proclamation avortée de la loi martiale du 3 décembre dernier par l'ancien président Yoon Suk Yeol, destitué en avril.La porte-parole de la présidence, Kang Yu-jung, a ajouté que l'entité en question passerait au système intérimaire en attendant des mesures supplémentaires. Le PSS a lui aussi publié une annonce spéciale pour confirmer ces suspensions.Pour rappel, certains hauts responsables de la sécurité du chef de l’Etat se sont opposés à l'exécution du mandat d'arrêt contre Yoon et de perquisition du bureau présidentiel de Yongsan dans le cadre des enquêtes sur les allégations de rébellion pesant sur lui. Ils sont également soupçonnés d'avoir participé à l'effacement des informations enregistrées sur les téléphones cryptés de l’ancien dirigeant.Kang a ainsi annoncé que les cadres suspendus avaient suscité des conflits parmi les citoyens et entraîné des règlements de compte interne envers ceux ayant coopéré. Selon elle, les mesures prises aujourd'hui à leur encontre illustrent la volonté de Lee Jae-myung qui souhaite instaurer une sécurité présidentielle orientée vers la transparence et l'intégrité ainsi que « mettre fin à la situation insurrectionnelle ».