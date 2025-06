Le prix des œufs atteint un niveau record depuis quatre ans

Photo : YONHAP News

Le prix des œufs atteint un record et devrait rester élevé au moins jusqu’au mois d’août. Selon le rapport de juin de l’Institut coréen de l’économie rurale (KREI), le prix à la ferme pour 10 œufs de qualité supérieure devrait se situer entre 1 850 et 1 950 wons, soit environ 1,25 à 1,32 euro, au cours du mois. Cela représente une hausse de 12,4 à 18,5 % par rapport à l’année dernière, et un niveau supérieur de 9,9 à 15,8 % à la moyenne des trois dernières années, hors valeurs extrêmes enregistrées entre 2020 et 2024.Le KREI explique cette hausse par plusieurs facteurs dont la baisse de productivité liée au vieillissement des poules pondeuses et l’apparition de maladies aviaires, comme la grippe aviaire à faible virulence, la bronchite infectieuse et la typhose aviaire.L’institut prévoit qu’entre juillet et août, les prix à la ferme oscilleront entre 1 750 et 1 850 wons. Ces tarifs restent toutefois 7,6 à 13,8 % plus élevés qu’en juillet dernier, et 8,2 à 14,4 % supérieurs à ceux d’août 2024. Après être restés proches des niveaux de l’année précédente en mars, les prix avaient déjà augmenté de 10,2 % en avril et de 12,2 % en mai.Cette hausse des prix à la production se répercute aussi chez les consommateurs. Le mois dernier, le prix moyen d’une boîte de 30 œufs de qualité supérieure a atteint 7 026 wons, l’équivalent d’environ 4,70 euros. C’est la première fois depuis juillet 2021 la barre des 7 000 wons est dépassée. Il s’agit d’une hausse de 6 % par rapport à l’année dernière, et de 4,2 % par rapport à la moyenne des années précédentes.