Premiers échanges téléphoniques de Lee Jae-myung avec Trump et Ishiba

Photo : YONHAP News

Le nouveau président sud-coréen a eu ses premiers entretiens téléphoniques avec ses homologues américain et japonais, leur affirmant ainsi sa volonté de renforcer la coopération trilatérale.Aujourd’hui, Lee Jae-myung a échangé avec Shigeru Ishiba, le Premier ministre japonais. Selon l'agence de presse Kyodo, citant des sources gouvernementales nippones, les deux hommes ont confirmé leur volonté de renforcer la coopération bilatérale. Ainsi, après Donald Trump, Ishiba devient le deuxième dirigeant étranger à s'entretenir au téléphone avec lui depuis sa prise de fonction.Pour rappel, Lee s’est entretenu vendredi dernier avec le locataire de la Maison Blanche. D’après Kang Yu-jung, porte-parole de la présidence sud-coréenne, il a exprimé sa gratitude aux félicitations de Trump pour sa victoire lors de l'élection et a réaffirmé l'importance de l'alliance entre Séoul et Washington, un pilier central de la diplomatie sud-coréenne, tout en s'engageant à la renforcer.Toujours selon Kang, les deux chefs d’Etat ont exprimé une grande appréciation pour le leadership de l’autre et se sont engagés à travailler étroitement pour développer l'alliance entre les deux pays. En ce qui concerne les droits de douane, ils ont promis d’œuvrer activement pour parvenir à un accord satisfaisant les deux parties dans les plus brefs délais. Ils sont également convenus de stimuler les négociations techniques pour obtenir des résultats concrets. Par ailleurs, le président américain a invité son interlocuteur à se rendre aux Etats-Unis, qui lui a répondu espérer la multiplication des rencontres.La porte-parole sud-coréenne a ajouté qu’ils s’étaient entendus pour se rencontrer dans les plus brefs délais, soit lors d'une réunion multilatérale, soit lors d'une visite bilatérale, pour des discussions approfondies sur le développement de leur alliance.