Lee Jae-myung participera au sommet du G7

Photo : YONHAP News

Le président de la République participera au sommet du G7, qui se tiendra du 15 au 17 juin au Canada. Ce rendez-vous marquera ses débuts en diplomatie multilatérale, illustrant son approche pragmatique centrée sur les intérêts nationaux.Un responsable de la présidence sud-coréenne a précisé que le moment de l’invitation, venue du pays hôte cette année, relevait de discussions diplomatiques et ne pouvait donc pas être rendu public facilement. Selon lui, elle a été acceptée, et l’annonce officielle est faite aujourd’hui.La participation de Lee Jae-myung au sommet devrait renforcer la communication avec Washington et Tokyo, étroitement liés aux questions de sécurité sur la péninsule coréenne. Interrogé sur une éventuelle visite aux Etats-Unis dans la foulée, la présidence a répondu qu’une préparation minutieuse était en cours, sans fournir plus de détails. Concernant l’envoi d’une mission spéciale américaine pour préparer un sommet entre les dirigeants sud-coréen et américain, il a été confirmé qu’une délégation est envisagée, mais qu’aucun détail précis ne peut encore être communiqué.