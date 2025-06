Procès pénal de Yoon : première audience depuis l’élection présidentielle

Photo : YONHAP News

La sixième audience du procès pénal de Yoon Suk Yeol, accusé d'insurrection, s’est tenue ce matin devant le tribunal du district central de Séoul. L'ex-président, qui faisait sa première apparition depuis l'élection présidentielle, s’est dirigé vers le bâtiment sans répondre aux questions des journalistes concernant les résultats du scrutin et l’adoption de lois sur des enquêtes spéciales.Lors de la séance d’aujourd’hui, le général Lee Sang-hyun, ancien commandant de la 1ère brigade aéroportée du Commandement des opérations spéciales (SWC), a de nouveau témoigné après sa première comparution lors de la session précédente. Il avait déclaré que, lors de la loi martiale du 3 décembre, son supérieur, Kwak Jong-geun, ancien commandant du SWC, lui avait ordonné de faire sortir les députés, quitte à forcer les portes. Il aurait ensuite transmis cette directive à ses subordonnés.Par ailleurs, dans le cadre de l’enquête sur l’état d’exception, la Police a exigé que Yoon se présente avant jeudi pour répondre aux accusations d'entrave spéciale à l'exercice d’une fonction publique et de complicité dans la violation de la loi sur la protection des présidents. Après avoir omis de répondre à la première convocation, une seconde lui a été délivrée.Plus précisément, la première accusation concerne l'incident de janvier dernier, lorsque le Bureau d’enquête sur la corruption des hauts fonctionnaires (CIO) a tenté d’exécuter un mandat d’arrêt contre l’ancien chef de l’Etat, mais en a été empêché. La deuxième charge se réfère au 7 décembre 2024 où Yoon aurait ordonné au Service de sécurité présidentielle (PSS) de supprimer les enregistrements des communications via des téléphones sécurisés de trois généraux impliqués dans la déclaration de la loi martiale quatre jours auparavant.