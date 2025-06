Tony Awards : « Maybe Happy Ending » remporte six prix

Photo : YONHAP News

La comédie musicale sud-coréenne « Maybe Happy Ending », actuellement à l’affiche à Broadway, a remporté dimanche six prix aux Tony Awards, dont celui de la meilleure comédie musicale, du meilleur livret et de la meilleure musique originale.Ce succès marque seulement la deuxième fois qu'un musical original reçoit une récompense aux « Oscars du théâtre », après « Gatsby le Magnifique », qui avait remporté celle du meilleur costume l'an dernier. C’est également la première fois qu'un artiste sud-coréen décroche une distinction.Cette œuvre, fruit de la collaboration entre le parolier Park Hue et le compositeur Will Aronson, raconte une romance inattendue entre deux robots, Oliver et Claire, créés pour assister les humains. Elle a été lancée en 2016 en Corée du Sud avant de faire ses débuts officiels à Broadway, en novembre dernier, au Belasco Theatre, à Manhattan.En raison de l'enthousiasme du public, Maybe Happy Ending a prolongé sa représentation à Broadway jusqu'au 17 janvier 2026. Par ailleurs, une performance spéciale célébrant le 10e anniversaire est prévue sur le sol sud-coréen en octobre.