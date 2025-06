Photo : YONHAP News

La chaleur s’installe en Corée du Sud. Ce mardi, en raison de la forte humidité, il continue de faire chaud sur l’ensemble du territoire malgré la diminution des valeurs des températures dans certaines villes. Ce matin, il fait 21°C à Séoul, Jeonju, Gwangju et Busan, 22°C à Daejeon ainsi que 23°C à Daegu. Cet après-midi, il est attendu 26°C dans la capitale et à Jeonju, 29°C à Daejeon et Gwangju, 31°Cà Gangneung ainsi que 26°C à Busan. La maximale est prévue à Daegu avec 33°C.Du côté du ciel, quelques nuages pourront s’accompagner de légères pluies dans le nord du pays et sur l’île de Jeju en cours de matinée. Autrement, le ciel sera globalement dégagé toute la journée.