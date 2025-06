Pyongyang-Moscou : reprise du train direct le 17 juin

Photo : KBS News

La Corée du Nord et la Russie reprendront, le 17 juin, le service ferroviaire direct entre leurs capitales, interrompu depuis la pandémie de COVID-19. Les Chemins de fer russes (RJD) l’ont annoncé lundi, via la messagerie Telegram, précisant qu’un accord en ce sens avait été conclu entre les autorités des deux pays.Deux liaisons mensuelles sont prévues dans chaque direction. Le train Pyongyang-Moscou partira les 3 et 17 de chaque mois pour arriver à destination les 11 et 25. En sens inverse, le train quittera Moscou les 12 et 26 pour atteindre Pyongyang les 20 et 4 du mois suivant. Le trajet dure huit jours et couvre plus de 10 000 kilomètres entre les deux villes. Selon les RJD, il s’agit de la liaison ferroviaire directe la plus longue au monde.Par ailleurs, une autre ligne entre Pyongyang et Khabarovsk, ville de l’Extrême-Orient russe, sera rétablie à partir du 19 juin. Le train quittera la capitale nord-coréenne le 19 de chaque mois pour arriver le 21. Celui de retour partira le 21, avec une arrivée prévue deux jours plus tard.Les autorités ferroviaires russes ont indiqué que les billets pour ces liaisons seront prochainement mis en vente.