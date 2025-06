Excédent courant pour le 24e mois de suite

Photo : KBS News

Selon les données communiquées aujourd’hui par la Banque de Corée (BOK), le surplus courant en avril s’est élevé à 5,7 milliards de dollars, contre 9,1 milliards en mars. Toutefois, pour le 24e mois consécutif, depuis mai 2023, la Corée du Sud enregistre un excédent de sa balance des paiements courants.Pour rappel, ces derniers regroupent la balance commerciale des biens et des services ainsi que le solde net des revenus versés et perçus de l'étranger. En avril, le pays du Matin clair a maintenu un important excédent commercial de près de 9 milliards de dollars, dopé par l’augmentation de ses exportations. En effet, il a expédié ses produits pour une valeur de 58,5 milliards de dollars, en hausse de 1,9 % sur un an.Les importations, elles, ont reculé de 5,1 %, également en un an, à 49,5 milliards de dollars. En cause, la chute des prix de l’énergie. De leur côté, les services ont accusé un déficit de 2,8 milliards de dollars.Par ailleurs, la balance des revenus dits primaires est redevenue déficitaire de 190 millions de dollars.