Industrie de la défense : Séoul sur le point de conclure une nouvelle vente de chars K2 à Varsovie

Photo : YONHAP News

Séoul s’apprête à conclure une nouvelle vente de ses chars K2 à Varsovie. Plusieurs sources gouvernementales ont indiqué, mardi, qu’un second contrat d’exportation, portant sur 180 unités, devrait être signé à la fin du mois. Un responsable de l’industrie de la défense a également confirmé cette information, précisant que la cérémonie de signature devrait avoir lieu en Pologne.Cette transaction, initialement prévue fin 2024, avait été reportée en raison de la situation intérieure dans le pays d’Europe de l’Est et de la proclamation de la loi martiale en Corée du Sud, le 3 décembre dernier. Sa valeur s’élève à environ 6 milliards de dollars. Il s’agit du plus important contrat d’exportation jamais remporté par le pays du Matin clair pour un produit d’armement.Sur les 180 chars, 117 K2GF seront fabriqués et directement fournies par l’entreprise sud-coréenne Hyundai Rotem, tandis que les 63 K2PL seront produits localement par le groupe public polonais d’armement PGZ.Le montant en jeu est par ailleurs deux fois plus élevé que celui du premier accord signé il y a trois ans et portant également sur 180 unités. En effet, les K2PL, fabriqués sur place, sont une version améliorée, donc plus chère que les K2 standards. En outre, le nouveau contrat inclut le transfert de technologies, des services de maintenance, de réparation et de révision (MRO), ainsi que des équipements connexes tels que des véhicules de dépannage et des poseurs de pont.Un accord-cadre lié aux expéditions d’armes « made in Korea » vers la Pologne avait été conclu en juillet 2022 sous le gouvernement de Yoon Suk Yeol. La première vente, couvrant 180 chars K2, 212 obusiers automoteurs K9 et 48 avions de chasse légers FA-50, avait été conclue le mois suivant.Ce nouveau contrat devrait marquer la première exportation massive d’armements « made in Korea » depuis l’arrivée au pouvoir de Lee Jae-myung.