BTS : RM et V ont terminé leur service militaire

Photo : YONHAP News

Deux des sept membres de BTS, RM et V, ont terminé, ce mardi matin, leur service militaire qu’ils avaient entamé en décembre 2023.L’agence du boys band de K-pop le plus emblématique, BigHit Music, a diffusé à la presse les photos des deux stars se trouvant dans un parc sportif de Chuncheon, et non pas à l’extérieur de leurs bases militaires de cette ville au nord-est de Séoul, d’où ils sont sortis. Un choix volontaire pour des raisons de sécurité.Demain, deux autres membres du septuor, Jimin et Jungkook, vont également faire leur retour à la vie civile, suivis de Suga, le 21 juin. Leurs camarades J-hope et Jin ont quant à eux déjà terminé leurs obligations militaires l’an dernier, et poursuivent des activités individuelles.BigHit Music a annoncé que le groupe reviendrait au complet sur scène à l’issue d’une période de préparation à la fin des services militaires de tous ses membres.