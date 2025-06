Emploi : le ratio offre/demande au plus bas depuis 1998

Photo : YONHAP News

En mai, le taux de postes vacants pour un demandeur d'emploi a enregistré son niveau le plus bas en Corée du Sud depuis 1998, année marquée par la crise financière asiatique. C’est ce qui ressort des statistiques publiées ce mardi par le ministère de l’Emploi et du Travail.Selon ces données, le nombre de personnes inscrites à l’assurance-emploi a atteint 15,58 millions à la fin du mois dernier. Il s’agit d’une une hausse de 1,2 % en glissement annuel. Bien que cette augmentation ralentisse depuis novembre 2021, elle affiche néanmoins des signes de redressement pour le quatrième mois consécutif.En revanche, le mois dernier, le ratio offre/demande s’est établi à 0,37. Un chiffre largement inférieur à celui de mai 2024, qui s’élevait à 0,51. C’est le niveau le plus bas depuis mai 1998, où le ratio était tombé à 0,32. Cette baisse s’explique notamment par la diminution du nombre de postes nouvellement ouverts dans les entreprises. Il est tombé à 141 000, soit 46 000 de moins par rapport à l’année précédente, tandis que le nombre de nouveaux demandeurs d’emploi a augmenté de 10 000 pour atteindre 376 000.Par ailleurs, le nombre de bénéficiaires de l’allocation chômage s’est élevé à 670 000 en mai, soit une augmentation de 3,7 % en glissement annuel. Au total, 1 110,8 milliards de wons leur ont été versés le mois dernier, représentant une hausse de 3,0 % sur un an. Le montant cumulé au cours des cinq premiers mois de l’année s’élève à 5 366,3 milliards de wons. Cela représente la moitié du budget annuel alloué aux allocations chômage, fixé à 10 917,1 milliards.Un responsable du ministère du Travail a estimé, en s’appuyant sur les prévisions des instituts de recherche, que la tendance à la reprise de l’emploi pourrait se maintenir au premier semestre, mais que la situation risque de se détériorer à partir du second semestre.