Le président Lee lance un système de recommandations citoyennes pour les postes clés

Photo : YONHAP News

Dans un message publié ce mardi sur les réseaux sociaux, Lee Jae-myung a annoncé le lancement d’un système permettant aux citoyens de recommander des candidats aux postes clés du gouvernement. Il a expliqué que cette initiative constituait un premier pas important permettant non seulement de rénover les procédures de nomination, mais aussi de faire du peuple un acteur majeur de la gouvernance du pays.Pour lui, la véritable démocratie commence lorsque les citoyens participent activement et créent des changements. Il les a invité à proposer des personnes talentueuses, issues de divers horizons, afin qu’elles puissent mettre leurs compétences au service du pays. Le président a également garanti la transparence et l’équité tout au long du processus de sélection.D’après le Bureau présidentiel, les citoyens pourront recommander, pendant une semaine à partir d’aujourd’hui, des candidats pour les principaux postes de la fonction publique, nommés par le président, notamment les ministres, vice-ministres et directeurs d’organismes publics.Enfin, Lee Jae-myung a présidé son deuxième conseil des ministres. Comme lors du premier, les membres du gouvernement, nommés par son prédécesseur Yoon Suk Yeol, y ont participé.A l’ordre du jour figuraient notamment les propositions de loi relatives à l’ouverture d’enquêtes spéciales sur la proclamation de la loi martiale, les accusations visant l’ancienne Première dame, ainsi que les soupçons d’ingérence du pouvoir dans l’enquête sur la mort d’un soldat du Corps des Marines. Des textes récemment adoptés à l’Assemblée nationale, où le Minjoo, le parti présidentiel, détient la majorité. Ces propositions ont été approuvées. La procédure de nomination des procureurs spéciaux peut être engagée.