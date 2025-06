Lee Jae-myung promet de mobiliser toutes ses forces pour que les sud-Coréens soient fiers de leur choix

Photo : YONHAP News

Le nouveau président de la République s’est engagé à traiter, un à un et de manière responsable, les nombreux dossiers en suspens tant sur le plan intérieur qu’international. Dans un message publié ce matin sur les réseaux sociaux, Lee Jae-myung a déclaré que redresser un pays plongé dans la crise serait loin d’être aisé, mais que son gouvernement s’emploierait à résoudre ces tâches en avançant vers l’avenir.Le chef de l’Etat a également souligné les efforts déployés par l’exécutif pour améliorer la vie quotidienne des citoyens et stabiliser les prix. Il a ensuite évoqué son récent entretien téléphonique avec le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba, au cours duquel ils se sont accordés sur le renforcement de la confiance et de l’amitié bilatérale, à l’occasion du 60e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques.Enfin, le dirigeant, élu il y a à peine une semaine, a promis de mobiliser toutes ses forces pour que les sud-Coréens soient fiers de leur choix.