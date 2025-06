Lee Jae-myung va recevoir les patrons des grands groupes industriels

Photo : YONHAP News

Le président de la République, Lee Jae-myung, envisage d’organiser, jeudi et vendredi, ses premiers échanges avec les dirigeants des grands groupes industriels du pays. Cette réunion conjointe entre secteurs public et privé viserait à prendre le pouls de la conjoncture économique avant son départ pour le sommet du G7, prévu en début de semaine prochaine au Canada.La rencontre pourrait réunir les patrons des cinq principaux conglomérats sud-coréens : Lee Jae-yong de Samsung Electronics, Chung Eui-sun de Hyundai Motor Group, Chey Tae-won de SK Group, Koo Kwang-mo de LG Group et Shin Dong-bin de Lotte Group. Les responsables des six grandes organisations économiques, dont la Chambre de commerce et d’industrie de Corée (KCCI), la Fédération des industries coréennes (FKI) et l’Association coréenne du commerce international (KITA), devraient également être présents.Du côté du gouvernement, la participation de hauts responsables est envisagée, notamment celle du secrétaire général du cabinet, Kang Hoon-sik, ainsi que plusieurs conseillers économiques. Le ministre de l’Industrie, du Commerce et de l'Energie, le ministre par intérim de l'Economie et des Finances, ainsi que le président de la Commission des services financiers (FSC) pourraient eux aussi y prendre part.La table ronde devrait couvrir plusieurs enjeux majeurs, tels que la conjoncture économique nationale et internationale, les perspectives du secteur industriel, ainsi que les moyens de stimuler l’investissement intérieur, de relancer la consommation et de dynamiser les régions.