Le Minjoo et le PPP s’affrontent sur plusieurs dossiers majeurs

Photo : KBS News

Le Minjoo a réaffirmé ce matin la nécessité d’adopter un budget supplémentaire de plus de 20 000 milliards de wons pour soutenir les ménages. Lors d’une réunion, le chef intérimaire de la formation présidentielle a annoncé son intention d’entamer rapidement les discussions avec le gouvernement en vue de son élaboration.Park Chan-dae a également invité le Parti du pouvoir du peuple (PPP) à lancer des négociations sur la législation des engagements communs des deux partis lors de l’élection présidentielle, en proposant de relancer le « Comité consultatif de promotion des engagements communs pour la vie quotidienne ». Concernant trois lois sur des enquêtes spéciales, il s’est engagé à recommander rapidement des candidats pour les procureurs spéciaux afin de permettre un démarrage rapide des investigations.De son côté, le PPP a vivement critiqué la décision de la justice de reporter le procès lié à la loi électorale concernant Lee Jae-myung, dénonçant un effondrement du système judiciaire. Le chef de son groupe parlementaire a exhorté le nouveau chef de l’Etat à affronter le procès s’il est innocent. Kwon Seong-dong a de plus condamné le projet du parti de centre-gauche visant à suspendre les poursuites contre les présidents élus, qu’il juge honteux et au service d’un seul homme.La formation conservatrice a également mis en garde contre le projet de budget supplémentaire, soulignant que plus de 15 000 milliards de wons seraient consacrés uniquement aux bons en monnaie locale, ce qui, selon eux, ne ferait qu’aggraver le gaspillage des finances publiques et la confusion.