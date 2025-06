Premier échange téléphonique entre Lee Jae-myung et Xi Jinping

Photo : KBS News

Le président sud-coréen et son homologue chinois ont eu aujourd’hui leur premier entretien téléphonique. Lors de cet échange, Lee Jae-myung a mis en avant la proximité géographique, une longue histoire d’échanges, ainsi que des liens économiques, commerciaux et culturels étroits entre les deux nations. Il a également salué le leadership de Xi Jinping, qui a permis des avancées considérables pour la Chine. Avant d’affirmer accorder une grande importance aux relations bilatérales, d’exprimer son souhait de renforcer les liens de bon voisinage et d’amitié et d’améliorer le sentiment mutuel entre les deux peuples afin de rendre la coopération bilatérale plus fructueuse.Xi a félicité son interlocuteur pour son élection. Il a déclaré que la Corée du Sud et son pays étaient des voisins proches et que, depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques il y a 33 ans, ils avaient poursuivi leur coopération et accompli des progrès communs, en dépassant leurs divergences idéologiques et sociales. Avant de souligner que l’approfondissement des relations bilatérales correspond à la tendance actuelle, sert les intérêts fondamentaux des deux peuples et contribue à la paix, à la stabilité, au développement et à la prospérité dans la région comme dans le monde.A travers un point presse cet après-midi, le Bureau présidentiel sud-coréen a annoncé que Lee avait invité Xi au sommet de la Coopération économique pour l’Asie-Pacifique (Apec), prévu en novembre prochain à Gyeongju, en Corée du Sud.Il s’agit du troisième appel du nouveau chef de l’Etat sud-coréen avec un dirigeant étranger depuis son investiture, après celui avec le président américain Donald Trump, et celui avec le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba.