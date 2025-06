KDI : l’économie reste faible, mais le ralentissement s’atténue

Photo : YONHAP News

Dans son rapport publié ce mardi, l’Institut de développement de Corée (KDI) estime que l’économie du pays du Matin clair reste globalement atone. Depuis janvier, l’institut évoquait un « risque de ralentissement » ou une « pression à la baisse », avant d’employer en mai le terme plus explicite de « ralentissement économique ». Toutefois, ce mois-ci, il atténue légèrement son diagnostic.Pour le KDI, cette fragilité au recul du secteur de la construction et au ralentissement des exportations. En avril, la production dans la construction a chuté de 20,5 %, tandis que celle des services a légèrement diminué. Elle est pasée de 0,8 à 0,7 % sur un mois. Malgré un bond de 21,8 % dans les semi-conducteurs, la production industrielle globale n’a progressé que de 0,4 %, contre 0,9 % le mois précédent.Les exportations ont également souffert de la hausse des droits de douane américains. En mai, elles ont diminué de 1,3 %, et celles vers les Etats-Unis se sont rétrécies de 8,1 %.Par secteur, seuls les produits des technologies de l’information et de la communication, comme les semi-conducteurs (+17 %), ont maintenu leur dynamisme, tandis que les autres catégories sont restées en retrait. Les ventes automobiles aux USA, particulièrement touchées par les nouveaux tarifs douaniers, ont chuté de 32 %.Le KDI anticipe une dégradation supplémentaire des conditions à l’exportation, les droits de douane sur l’acier et l’aluminium ayant été relevés à 50 % depuis le 4 juin.Parallèlement, l’arrivée du nouveau gouvernement a contribué à apaiser les tensions politiques, entraînant une amélioration du climat de consommation. L’indice de confiance des consommateurs, qui avait fortement chuté fin 2024 dans le contexte de la loi martiale, est remonté à 101,8 en mai. Il repasse ainsi au-dessus du seuil de référence de 100.