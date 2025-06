K-Contents : coopération internationale renforcée contre la distribution illégale

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud coopère avec les autorités nationales et internationales pour lutter contre la distribution illégale de contenus « made in Korea ».Ce mardi à Séoul, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a organisé une réunion internationale dédiée à la lutte contre la violation des droits d’auteur. Y ont participé des agences d’enquête des Philippines, du Vietnam, de Malaisie et de Thaïlande, ainsi que des représentants d’Interpol, du département américain de la Sécurité intérieure et de la Police nationale coréenne.Les participants ont partagé avec des entreprises de contenu, comme Naver Webtoon et Kakao Entertainment, l’état des violations des droits d’auteur à l’étranger, et ont discuté des moyens de renforcer efficacement la coopération dans les enquêtes.Par ailleurs, le gouvernement sud-coréen a signé un accord de coopération avec les Philippines dans ce domaine. Les deux pays ont décidé d’échanger des informations sur les infractions aux droits d’auteur et de mener des actions conjointes.