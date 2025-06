Photo : YONHAP News

Les jours se suivent et se ressemblent pour la météo sud-coréenne. Ce mercredi, le ciel sera à nouveau clair et dégagé sur l’ensemble du territoire. Aucune précipitation n’est attendue.De leur côté, les températures connaîtront une importante amplitude de valeur. Ce matin, il fait 18°C à Séoul, Daejeon, Jeonju et Gwangju, 21°C à Daegu, 22°C à Busan ainsi que 23°C à Gangneung. Cet après-midi, le mercure va grimper. Il est prévu 29°C dans la capitale, à Daejeon, Jeonju et Gwangju, 27°C à Busan ainsi que 30°C à Gangneung et Daegu.