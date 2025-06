Washington se dit confiant dans l’avenir de l’alliance avec Séoul sous Lee Jae-myung

Photo : KBS News

Les Etats-Unis sont convaincus que l’alliance Séoul-Washington continuera de « prospérer » sous la direction du nouveau président sud-coréen. C’est ce qu’a déclaré le département d’Etat américain. Lors d’un briefing tenu mardi, sa porte-parole a tenu ces propos en réponse à une question de l’agence de presse Yonhap, concernant la position américaine sur la politique étrangère de la nouvelle administration sud-coréenne. Elle a également félicité Lee Jae-myung pour son élection.Tammy Bruce a en outre confirmé que ce dernier et Donald Trump s’étaient entretenus par téléphone le 6 juin dernier, tout en invitant les journalistes à contacter la Maison Blanche pour plus de détails.Vendredi dernier, lors d’un appel téléphonique d’une vingtaine de minutes, les deux dirigeants sont convenus de coopérer afin de parvenir rapidement à un accord commercial, notamment sur les droits de douane, et de se rencontrer dans les meilleurs délais, selon la présidence sud-coréenne.Leur première rencontre en face-à-face devrait avoir lieu en marge du sommet du G7, prévu au Canada du 15 au 17 juin.