Adoption des lois sur trois enquêtes spéciales : réactions divisées dans le milieu politique

Photo : YONHAP News

Lors du conseil des ministres présidé hier par le président Lee Jae-myung, les propositions de loi portant sur l’ouverture d’enquêtes spéciales concernant trois affaires liées à l’administration de Yoon Suk Yeol ont été adoptées. La voie à une campagne d’investigations d’envergure sans précédent est ainsi ouverte.Le Minjoo, le parti de centre-gauche au pouvoir, prévoit de recommander dans les plus brefs délais des candidats au poste de procureur spécial, afin d’accélérer son lancement. Son chef par intérim, Park Chan-dae, a déclaré mardi que les crimes impunis du passé encouragent ceux de l’avenir, avant de marteler la nécessité de ramener le pays à la normale grâce à ces enquêtes spéciales.Le Parti du pouvoir du peuple (PPP), désormais dans le camp d’opposition, a fustigé les premiers actes législatifs de l’administration Lee, qui ne visent qu’à alimenter les affrontements politiques au lieu d’améliorer la vie des citoyens. Le porte-parole de son groupe parlementaire, Park Soo-min, a dénoncé un gaspillage d’argent public et de ressources humaines.Selon les estimations publiées le même jour par le Bureau du budget de l’Assemblée nationale, les enquêtes sur la proclamation de la loi martiale par l’ex-président et sur les allégations visant son épouse, Kim Keon-hee, devraient coûter respectivement 15,5 milliards de wons, soit environ 9,9 millions d’euros. Quant à celle sur la mort du caporal Chae du Corps des Marines, elle devrait représenter un budget de 7,8 milliards de wons, l’équivalent de 4,9 millions d’euros.En outre, les trois investigations devraient mobiliser jusqu’à 577 personnes au total : 267 pour l’enquête sur la loi martiale, 205 pour celle sur l’ex-Première dame et 105 pour celle sur la mort du soldat. Leur durée pourrait aller jusqu’à 170 jours pour les deux premières, et jusqu’à 140 jours pour la troisième.