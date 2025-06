Maison Bleue : horaires de visite adaptés pour un retour progressif

Photo : YONHAP News

Le retour à la Maison Bleue, l’anciel palais présidentiel, se fera progressivement, les week-ends et jours fériés. C’est ce qu’a annoncé hier la porte-parole de la présidence lors d’un briefing.Kang Yu-jung a précisé que les horaires d'ouverture du site historique seront ajustés pour faciliter cette transition et améliorer l’accueil du public. Le président Lee Jae-myung a par ailleurs présenté, en conseil des ministres, un budget exceptionnel de 25,9 milliards de wons, soit environ 69 % du montant alloué au déménagement vers Yongsan sous le précédent gouvernement.À partir du 16 juillet, le nombre de visiteurs et les parcours de visite seront réorganisés. A compter du 1er août, les visites seront suspendues le temps d’achever l’installation des services présidentiels. Elles reprendront une fois le déménagement terminé.