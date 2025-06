BTS : Jungkook et Jimin terminent eux aussi leur service militaire

Photo : YONHAP News

Après RM et V hier, deux autres membres de BTS ont terminé leur service militaire. Ce matin, Jungkook et Jimin ont officiellement quitté l’armée lors d’une cérémonie organisée dans un centre sportif près de leur base à Yeoncheon, dans le Gyeonggi. De nombreux fans étaient présents pour célébrer leur retour.Avec ces deux nouvelles démobilisations, six membres du septuor ont désormais accompli leurs obligations. Jin, l’aîné, avait été le premier à les terminer en juin 2024, suivi par J-Hope en octobre de la même année. Suga sera le dernier à accomplir son devoir en tant qu’agent social, avec un retour à la vie civile prévue le 21 juin.Peu après son retour, RM a partagé sur une plateforme de communication avec les fans qu’il prépare le retour du boys band au complet et a évoqué ses projets pour l’avenir.Par ailleurs, BTS organise à partir de ce vendredi un grand événement à Kintex, à Goyang dans le Gyeonggi, pour célébrer les 12 ans de ses débuts.