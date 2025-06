Pyongyang-Moscou : 34 millions de dollars d’échanges en 2024

Photo : YONHAP News

En 2024, le volume des échanges commerciaux entre Pyongyang et Moscou aurait atteint environ 34 millions de dollars. C’est ce qu’a révélé mardi le président du Comité international de logistique au sein de l’Association russe des exportateurs et importateurs.Lors d’un entretien accordé à l’agence de presse russe Sputnik, Evgeniy Nikiforov a souligné qu’il s’agissait d’un record depuis l’époque soviétique. Il a expliqué que l’augmentation des exportations russes vers la Corée du Nord, notamment de farine, de soja, d’huile, de céréales et de produits pétroliers, a été le principal moteur de cette expansion. Avant d’indiquer que les entreprises de son pays se préparaient à accroître leurs importations en provenance du nord du 38e parallèle.Nikiforov a également insisté sur la nécessité d’alléger les régulations douanières et de développer de nouvelles voies d’import-export pour stimuler cette croissance. Enfin, il a ajouté qu’il fallait élargir les possibilités de transport ferroviaire et accélérer l’ouverture du pont en construction sur le fleuve Tumen.Pour rappel, en mars dernier, Alexandre Matsegora, ambassadeur de Russie en Corée du Nord, avait déclaré dans une interview à Sputnik que le volume des échanges entre les deux alliés avait rapidement progressé depuis la signature du traité de partenariat stratégique global.De plus, Kim Jong-un et Vladimir Poutine étaient convenus de construire un pont automobile sur le fleuve Tumen lors de la visite du maître du Kremlin à Pyongyang l’année dernière. Les travaux ont débuté en avril.