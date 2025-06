Emploi : hausse de 245 000 postes en mai

Photo : YONHAP News

Selon les données publiées aujourd’hui par l’Institut national des statistiques (Kostat), en mai, la Corée du Sud comptait 29,16 millions de personnes employées. Il s’agit d’une hausse de 245 000 sur un an. C’est la première fois en treize mois que l’augmentation dépasse la barre des 200 000.Cette progression peut s’expliquer par un effet de base favorable, les chiffres de mai 2024 ayant été particulièrement faibles, ainsi que par un ralentissement de la baisse de l’emploi dans le secteur manufacturier.Par secteur, les services de la santé et de l’action sociale (+233 000), ainsi que les services professionnels, scientifiques et techniques (+117 000) ont enregistré un bond de leurs effectifs. En revanche, le secteur de la construction reste en difficulté, avec 106 000 emplois perdus. L’industrie manufacturière a également perdu 67 000 postes, une baisse toutefois moins marquée qu’en avril (-124 000).Par tranche d’âge, les créations d’emplois ont concerné principalement les personnes âgées de 60 ans et plus (+370 000) et les trentenaires (+132 000). Les effectifs ont en revanche reculé dans la vingtaine (−124 000), chez les quinquagénaires (−68 000) et les quadragénaires (-39 000).Le taux d’emploi s’est établi à 63,8 %, en hausse de 0,3 point sur un an. Le nombre de chômeurs a, quant à lui, diminué de 32 000 pour s’élever à 853 000, ramenant le taux de chômage à 2,8 %, en baisse de 0,2 point en glissement annuel.Enfin, la population inactive s’est élevée à 15,722 millions de personnes, 22 000 de moins qu’au même mois un an auparavant. Mais le nombre de personnes qui ne recherchent pas de travail sans raison particulière a, lui, augmenté de 56 000.