Première semaine du président Lee : entre stabilité et pragmatisme

Photo : YONHAP News

Lee Jae-myung est arrivé au pouvoir il y a tout juste une semaine. Depuis sa prise de fonctions sans période de transition, le nouveau président de la République s'efforce d'incarner la stabilité et le pragmatisme pour gouverner un pays plongé dans une crise sociale, consécutive à la déclaration éphémère de la loi martiale par Yoon Suk Yeol, et une récession économique.Cette orientation se reflète notamment dans la formation de son gouvernement. Le nouveau dirigeant a désigné le député du Minjoo, Kim Min-seok, comme candidat au poste de Premier ministre. En revanche, il a refusé d’accepter les démissions présentées par les ministres nommés par son prédécesseur destitué à l’exception de celle du ministre de la Justice, Park Sung-jae, soupçonné d'être impliqué dans la proclamation de l'état d'exception. Il a ainsi mis en place une forme de cohabitation, qui devrait durer le temps de la stabilisation des affaires de l’Etat.Cependant, Lee n’a pas tardé à pourvoir les postes clés du bureau présidentiel, ainsi que ceux de vice-ministres aux Finances, aux Affaires étrangères et au Commerce, avec des personnalités reconnues pour leurs compétences pratiques et leur expérience de terrain.En matière d’engagements publics, le chef de l’Etat s’est montré discret, excepté sa participation à la cérémonie de prestation de serment le 4 juin et à la commémoration de la Journée des anciens combattants deux jours plus tard. Il a en revanche présidé deux réunions de la task force chargée d’examiner en urgence la situation économique du pays. Il a toutefois tenu à montrer aux citoyens qu'il se souciait de leur vie en se rendant par surprise dans un marché traditionnel.Sur le plan diplomatique, Lee élargit ses démarches calmement et progressivement. Il s’est entretenu par téléphone avec les dirigeants américain, japonais et chinois. Il prévoit de participer au sommet du G7 prévu du 15 au 17 juin au Canada, ce qui marquera ses débuts sur la scène diplomatique multilatérale, dans un contexte international marqué par la rivalité croissante entre les Etats-Unis et la Chine ainsi que par la guerre commerciale lancée par Washington.Le chef de l’Etat devrait également rencontrer prochainement la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. C’est ce qu’a indiqué Maria Martin-Prat, directrice générale adjointe de la Commission chargée du commerce, mardi à Bruxelles, lors de la Journée de réseautage Corée du Sud-UE. Cette rencontre pourrait avoir lieu en marge du sommet du G7 la semaine prochaine.