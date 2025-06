Batteries externes en avion : la Corée du Sud revoit sa mesure de sécurité

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud envisage de réviser une mesure imposant aux passagers d’emballer leurs batteries externes dans des sacs plastiques transparents à bord des avions. C’est ce qu’a annoncé ce mercredi le ministère du Territoire, des Infrastructures et des Transports.En vigueur depuis mars, cette directive recommande aux passagers de transporter leurs batteries externes dans un sac plastique transparent ou d’en recouvrir les bornes avec du ruban isolant. Mais son efficacité pour prévenir les incendies est remise en question. Selon plusieurs experts, si ces précautions permettent d’éviter l’intrusion de corps étrangers, elles n’empêchent ni les courts-circuits internes ni les incendies provoqués par un choc.Cette initiative soulève aussi des critiques en raison des déchets plastiques qu’elle génère. De plus, étant une recommandation, aucun passager ne peut être sanctionné s’il ne s’y conforme pas ou s’il retire la batterie de son emballage pendant le vol.Le gouvernement prévoit d’annoncer un nouveau dispositif de sécurité d’ici la fin du mois, après consultation avec les compagnies aériennes et des experts du secteur.