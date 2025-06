Photo : YONHAP News

Le ciel sera divisé en deux ce jeudi en Corée du Sud. Le sud du territoire connaîtra une journée nuageuse mais sans pluie à l’exception de Jeju. L'île méridionale débute sa saison des moussons, ou Jangma en coréen. Cette année, elle arrive une semaine plus tôt qu'en moyenne. La partie nord du pays, elle, aura droit au soleil.De leur côté, les températures ne faiblissent pas. Ce matin, il fait 18°C à Séoul et Daejeon, 19°C à Jeonju, 20°C à Gwangju et Daegu, 21°C à Busan ainsi que 22°C à Gangneung. Cet après-midi, il est attendu 32°C dans la capitale, 31°C à Daejeon, 30°C à Jeonju et Daegu, 29°C à Gwangju ainsi que 26°C à Busan et Gangneung.