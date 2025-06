Séoul-Prague : Lee s’entretient au téléphone avec Fiala

Photo : YONHAP News

Hier après-midi, le président de la République a eu son premier entretien téléphonique avec le Premier ministre tchèque depuis son entrée en fonction. Lors de cet appel, Petr Fiala a félicité Lee Jae-myung pour son investiture, et ce dernier s’est réjoui du développement remarquable des relations bilatérales.Selon la porte-parole du Bureau présidentiel, Kang Yu-jung, les deux dirigeants ont notamment qualifié la signature du contrat entre Korea Hydro and Nuclear Power (KHNP) et Elektrárna Dukovany II (EDU II) de pierre angulaire pour renforcer la coopération économique entre leurs pays. Ce projet, finalement conclu le 4 juin, prévoit l’édification de deux nouveaux réacteurs nucléaires d’une capacité d’un gigawatt dans la région de Dukovany, pour un montant total estimé à 16 milliards d’euros.Par ailleurs, les deux hommes sont convenus de collaborer étroitement afin d’élargir cette coopération dans des domaines variés, tels que les industries de pointe, les infrastructures et l’énergie. Ils ont également exprimé leur espoir d’un renforcement des échanges humains et culturels. Avant de partager leurs opinions sur la situation dans la péninsule coréenne et d’autres affaires internationales. Lee a également exprimé le souhait que son interlocuteur visite la Corée du Sud, et ce dernier l’a remercié en retour.