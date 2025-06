Corée du Nord : ouverture imminente du complexe touristique de Galma

Photo : YONHAP News

En Corée du Nord, le complexe touristique côtier de Galma, situé à Wonsan, s'apprête à ouvrir. La cérémonie d'inauguration de la gare de Galma, centre des transports en commun, a eu lieu hier. C’est ce qu’a rapporté ce matin la KCNA, l’agence de presse officielle du pays communiste.Pyongyang a commencé à aménager cette zone touristique dans le Gangwon en 2014 dans le but d’exploiter la longue plage de sable blanc « Myeongsasimni » comme ressource touristique. Initialement, la date d’achèvement était fixée à 2019, mais les sanctions internationales et la pandémie de COVID-19 avaient retardé les travaux. Après la visite de Kim Jong-un en juillet 2024, les travaux ont été accélérés. A la fin de l’année dernière, le dirigeant s’y est de nouveau rendu et l’ouverture a été annoncée pour le mois de juin.Selon les récentes images satellites prises par des entreprises privées, le complexe abrite diverses installations telles qu’un parc aquatique et une station de tramway. Il devrait être fréquenté non seulement par des étrangers, mais aussi par des nord-Coréens privilégiés et des citoyens récompensés pour leurs mérites.Par ailleurs, selon le quotidien russe Izvestia, l’ouverture d’une liaison aérienne directe avec Vladivostok est à l’étude. Pour rappel, dans le cadre du développement touristique de la zone de Wonsan-Galma, Pyongyang avait transformé l’ancienne base aérienne militaire en un aéroport civil, baptisé « l’aéroport de Galma ».