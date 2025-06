COVID-19 : publication du livre blanc sur la gestion de la pandémie

Photo : YONHAP News

Le ministère de la Santé et des Affaires sociales a publié le « Livre blanc sur la COVID-19 2020-2024 ». Ce document retrace l’évolution de la situation épidémique et les réponses mises en place, depuis le premier cas d’infection en Corée du Sud, le 20 janvier 2020, jusqu’au retour à la normale le 1er mai 2024.Le processus de réponse est décrit en trois phases. D’abord, celle axée sur la réduction de la transmission communautaire à travers des mesures non médicamenteuses. Ensuite, celle combinant la vaccination et les mesures non médicamenteuses pour atteindre une immunité collective et avancer vers un retour progressif à la vie normale. Enfin, celle visant à mettre en place un système de réponse durable face aux vagues de variants successives.L’équipe du professeur Cho Sung-il de l’Ecole supérieure de santé publique de l’Université nationale de Séoul a dirigé la rédaction. Le livre inclut une évaluation des mesures gouvernementales, fondée sur des interviews avec des experts, et des leçons tirées de la pandémie, ainsi que des recommandations.Le document évalue positivement la stratégie initiale de dépistage, de suivi des contacts et de traitement, et indique les problèmes liés à l’atteinte à la vie privée, causée par la divulgation excessive des déplacements des personnes confirmées. Afin de mieux faire face à de futures maladies infectieuses émergentes, il recommande d'améliorer le système de gestion de crise, ainsi que les lois et les institutions, et d'optimiser la prise de décision pour l'introduction rapide des vaccins, entre autres.