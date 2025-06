Jeffrey Lewis : la nouvelle installation nucléaire de Yongbyon est similaire à celle de Kangson

Photo : YONHAP News

La nouvelle installation nucléaire censée être en construction dans le complexe de Yongbyon en Corée du Nord est située à environ 2 km de celle existante. C’est ce qu’a déclaré Jeffrey Lewis, professeur à l’Institut américain Middlebury des études internationales, à l’agence japonaise Kyodo News.Cette estimation se base sur les photos satellites prises en avril par l’entreprise privée américaine Planet Labs. Elles montrent qu’à l’intérieur du site en question, se trouve un centre où sont placées des centrifugeuses pour l'enrichissement d'uranium, et qu’à ses alentours sont aménagés des bureaux et des dispositifs de soutien. L’expert a indiqué que leur grandeur et leur agencement sont similaires à ceux aperçus sur les photos de l’autre site nucléaire de Kangson, construit en 2002. A l’en croire, le pays communiste aurait disposé de centrifugeuses avec efficacité pour augmenter la productivité sans agrandir les installations devant les abriter.Lewis est aussi revenu sur les informations publiées par les médias nord-coréens en septembre et janvier derniers, selon lesquelles Kim Jong-un a visité un institut de recherche sur les armes atomiques et un site de production de matières nucléaires. Sans pour autant préciser leur localité. Selon lui, le premier se trouverait à Kangson, et le second à Yongbyon. Cependant, d’après le média nippon, un chercheur japonais met en avant qu’ils sont tous les deux situés à Yongbyon.Pour rappel, le patron de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a déclaré lundi qu'une nouvelle installation nucléaire était en construction à Yongbyon, à environ 90 km au nord de Pyongyang. Rafael Grossi en a fait part lors de la nouvelle session du conseil des gouverneurs de ce gendarme mondial du nucléaire. Par ailleurs, lors de cette réunion, huit pays, dont la Corée du Sud, le Japon et les Etats-Unis, ont adopté une déclaration commune demandant au royaume ermite de revenir à la table des négociations visant sa dénucléarisation complète.