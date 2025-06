Lee Jae-myung et son homologue vietnamien se sont entretenus au téléphone

Photo : YONHAP News

Le président de la République enchaîne des échanges téléphoniques avec les dirigeants étrangers. Ce jeudi, Lee Jae-myung s’est entretenu avec son homologue vietnamien, Luong Cuong.Au cours d’un briefing, la porte-parole de la présidence, Kang Yu-jung, a précisé que les deux dirigeants s’étaient parlé pendant environ 25 minutes. L’occasion pour Lee de saluer le développement spectaculaire des relations bilatérales depuis leur établissement en 1992, en particulier dans les échanges commerciaux, les investissements et les visites croisées de leurs citoyens. Avant de souhaiter continuer de travailler en étroite coopération pour renforcer le partenariat global et stratégique et de solliciter une considération particulière de Hanoï pour faciliter les activités des entreprises sud-coréennes implantées dans le pays d’Asie du Sud-Est.En retour, Cuong a une nouvelle fois félicité son interlocuteur pour sa victoire lors de l’élection du 3 juin, avant de l’inviter au Vietnam. Il a indiqué espérer lui aussi élargir la coopération avec la Corée du Sud, en la qualifiant de principal partenaire fiable de son pays.Les deux hommes sont également convenus d’étendre leur collaboration aux filières stratégiques comme les chemins de fer à grande vitesse et les centrales nucléaires.