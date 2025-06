Le Minjoo et le PPP doivent élire leurs nouveaux chefs de groupe parlementaire

Photo : YONHAP News

Les députés des deux principaux partis politiques, le Minjoo et le Parti du pouvoir du peuple (PPP), doivent élire leurs nouveaux chefs.Le patron sortant du groupe parlementaire de la formation présidentielle a quitté son poste aujourd’hui. Dans une conférence de presse tenue à cette occasion, Park Chan-dae s’est réjoui d’avoir pu terminer son mandat de 13 mois sur une bonne note.Le nom de son successeur sera connu demain au terme d’une élection qui débute aujourd’hui. Deux candidats sont en lice pour le poste. Il s’agit de Kim Byung-kee et Seo Young-kyo. Pour la première fois, les adhérents cotisants du mouvement peuvent voter.Du côté du PPP, les élus doivent remplacer lundi prochain Kweon Seong-dong, qui doit officiellement se retirer de ses fonctions cet après-midi. En amont, deux candidats, Kim Sung-won et Song Eon-seok, se sont déclarés candidats pour prendre la tête du groupe à l’Assemblée nationale.Par ailleurs, la formation conservatrice a fustigé les lois proposées par des législateurs du parti de centre-gauche, visant à fermer le Parquet pour ne plus lui conférer le pouvoir d’enquêter et celui d’inculper à la fois. Son président intérimaire, Kim Yong-tae, a dénoncé des législations malveillantes susceptibles de porter atteinte à la Constitution, aux droits et aux intérêts du peuple. Il a dans la foulée réclamé leur retrait immédiat.